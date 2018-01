Genova, disabile sulla sedia a rotelle muore carbonizzato in una casa di cura

Tragedia nell'istituto per disabili ed anziani Don Orione di via Berghini, sulle alture San Fruttuoso, a Genova: un ospite di 49 anni è morto carbonizzato in seguito ad un incendio sviluppatosi nel bagno del reparto dove era ricoverato. La causa potrebbe essere stata una sigaretta. Per il fumo sprigionatosi, un'ala della struttura che ospita una decina di persone è stata evacuata dai vigili del fuoco. Con i medici del 118 intervenuti anche gli agenti di polizia delle volanti che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Dalle prime indiscrezione trapelate sembra proprio che l'uomo si era recato nel bagno per fumare una sigaretta.



La vittima era un paziente psichiatrico di 49 anni che si muoveva su una sedia a rotelle. È accaduto tutto intorno alle 23.30. L'uomo si era appartato nella toilette per fumarsi una sigaretta come faceva ogni sera prima di andare a dormire: fra le ipotesi, quella che la sigaretta gli possa caduta addosso in seguito ad un improvviso malore che gli ha fatto perdere i sensi. Il fuoco potrebbe poi, secondo le prime ipotesi, essersi sviluppato in pochi secondi perchè l'uomo indossava una tuta acrilica. La prima ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata l'infermiera di turno del reparto che con un estintore ha subito spento le fiamme che avvolgevano il paziente. Ma è stato tutto inutile perchè l'uomo era già morto. L' infermiera èstata ricoverata in ospedale per le esalazioni di fumo assorbite durante il suo tentativo di salvare l'uomo.

