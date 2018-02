Genova, un uomo armato fa scattare l'allarme vicino allo stadio: rintracciato in un palazzo

Un uomo con una pistola ha fatto scattare oggi l'allarme a Genova. Momenti di tensione si sono registrati nei pressi dello stadio Luigi Ferraris, dove alle 15 era in programma Sampdoria-Udinese. L'uomo è stato visto entrare in un edificio di via Casata Centuriona, nei pressi del campo sportivo, e sul posto sono giunti poliziotti delle volanti, della squadra mobile e gli specialisti dell'Uopi, l'Unità speciale anti terrorismo della polizia: chiusa per alcuni minuti e poi riaperta la strada già presidiata dagli steward dello stadio in vista della partita. La prima segnalazione dell'uomo armato sarebbe arrivata da un vigile urbano avvertito da un ragazzo che avrebbe visto entrare nel portone un uomo con la pistola. Per rintracciarlo gli agenti delle volanti hanno bussato porta a porta e interrogato tutti gli abitanti del palazzo. Nessun problema per l'afflusso dei tifosi allo stadio.



Una caccia all'uomo per cui sono state mobilitate diverse pattuglie della polizia e, in principio, anche dell'antiterrorismo. A detta delle prime indiscrezioni trapelate dalla questura, l'uomo pare avesse appena litigato con un'altra persona forse per questioni legate ad una donna. L'allarme è rientrato quando l'uomo è stato fermato. Si tratta di un albanese di 26 anni ora trasferito in questura per accertamenti. Nell'abitazione in cui l'uomo è stato fermato gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola lanciarazzi ora al vaglio degli esperti della scientifica. L'uomo nega di avere impugnato l'arma per minacciare una persona con cui avrebbe litigato.

Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:12



