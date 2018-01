Forlì, ricatti sessuali all'allieva: titolare di un'autoscuola rischia il processo

Prima era stata costretta a subire rapporti sessuali. Poi, era stata ricattata: se non avesse acconsentito di nuovo, lui avrebbe inviato al marito tutti i filmati dei loro incontri. La vittima è una donna di 35 anni originaria di un Paese dell'Est Europa e sposata con un italiano residente a Forlì. Il suo aguzzino, invece, è il titolare di una scuola guida della città, e ora si trova a rischio processo per violenza sessuale è imputato. Il caso è in fase di udienza preliminare. Dalle indagini sono emerse anche molestie ad altre ragazze durante le lezioni di guida, documentate da foto e video trovati nel computer dell'imputato. I fatti risalgono al 2012, quando la trentacinquenne si era iscritta al corso per prendere la patente. Finite le lezioni, l'insegnate la avrebbe contattata, inviandole foto che lo ritraevano nudo o in atteggiamenti erotici. Per la procura, alle avances sarebbero poi seguiti palpeggiamenti, rapporti imposti e giochi erotici violenti, ripresi con una telecamera o con il cellulare di lei, tra 2015 e inizio 2016.



Un giorno l'imputato l'avrebbe obbligata a fare un autoscatto con il figlio di lei: «Adesso ho una cosa in più... Lo sai che devi fare la brava, vero?», le avrebbe detto. L'inchiesta della Squadra mobile, coordinata dal pm Filippo Santangelo, è partita da una querela presentata dalla donna nel febbraio 2016. L'imputato ha chiesto il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica sulla donna. Sul punto, il giudice si pronuncerà nella prossima udienza. La vittima ha deciso di raccontare tutto al marito. Ha raccontato di non aver mai acconsentito a una relazione con l'uomo, anche se, per una situazione di solitudine e fragilità, non lo ha allontanato nei suoi primi approcci.

