Ragazzi aggrediti in centro, 9 rapine in un'ora: presa la banda che terrorizzava Firenze

Nove persone, per lo più turisti e giovani studenti, aggredite a calci e pugni e rapinate nel giro di un'ora e mezzo, tutte nel centro storico di Firenze, la notte scorsa. Autori, spiegano i carabinieri, quattro nordafricani che sono stati poi bloccati e arrestati dai militari del nucleo radiomobile. Collanine, orologi, telefoni, un centinaio di euro e anche alcuni indumenti il bottino delle aggressioni: una vittima è stata ricoverata in osservazione mentre un'altra ha avuto una prognosi di 6 giorni.



Le indagini proseguono per capire se gli stessi nordafricani possano essere responsabili di episodi analoghi avvenuti a Firenze a partire dalla notte di Capodanno.

Mercoledì 24 Gennaio 2018



