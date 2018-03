Una parabola italiana/ Infrastrutture in ritardo: il caso aperto delle Ferrovie

di Oscar Giannino

Ieri sono proseguite le cancellazioni dei treni e i disservizi ai passeggeri. Il gelo e il maltempo? No. Le inchieste del Messaggero hanno già dimostrato che bastava un milione o poco più di euro per mettere in sicurezza dal gelo i 300 deviatori della stazione Termini e i 600 dell’intero nodo romano, cioè di quello più essenziale dell’intero traffico ferroviario italiano, e invece l’intervento era stato fatto per soli 150 complessivi. «Nella logica precedente l’investimento era...