Ferrara, tre 16enni denunciate per bullismo: la vittima sotto cura per l'ansia provocata

Denunciate per bullismo a 16 anni. Accade nel Ferrarese. Questa mattina i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà tre minorenni di origine marocchina per atti persecutori in concorso. Le indagini, scaturite dalla denuncia presentata dai genitori della vittima, una ragazza italiana e coetanea delle tre bulle, hanno permesso di verificare che le studentesse denunciate, tutte 16enni e iscritte allo stesso istituto superiore della vittima, da mesi avevano tenevano comportamenti vessatori ed umilianti.



A indurre i genitori a presentare denuncia, nello specifico, è stata l'aggressione subita dalla figlia il 31 gennaio scorso alla fermata dell'autobus per Ferrara, con spintoni, strattonamenti e pesanti ingiurie. Questi comportamenti persecutori hanno inciso a tal punto sulla psiche della ragazza copparese da farle mutare i propri comportamenti e abitudini, nonché a costringerla a ricorrere a cure sanitarie per lo stato d'ansia.

Mercoled├Č 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:55



