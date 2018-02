Firenze, l'ex ministro Fantozzi interdetto per 9 mesi dalla cattedra

L'ex ministro Augusto Fantozzi è stato interdetto per nove mesi dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da quelle connesse ad ogni altro incarico assegnato in ambito accademico, nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi truccati della procura di Firenze, in cui risulta indagato. La misura è stata disposta dal gip di Firenze Angelo Antonio Pezzuti, a seguito di una richiesta presentata dalla procura, che lo scorso settembre il giudice si era riservato di esaminare all'esito dell'interrogatorio di Fantozzi.



Analoghe misure, sempre successive agli interrogatori, sono state disposte dal gip per il tributarista Pasquale Russo, interdetto per 12 mesi, e per altri quattro docenti di diritto tributario. Tra questi Andrea Fedele, Francesco Tesauro, entrambi interdetti per 9 mesi, Giovanni Eugenio Marongiu e Andrea Parlato, colpiti da interdizione della durata di 6 mesi. A proposito delle presunte irregolarità nell'ambito delle commissioni nazionali nominate dal Miur per la scelta dei docenti di diritto tributario, secondo il gip l'ex ministro Fantozzi «non si è limitato a rafforzare il proposito corruttivo dei commissari, ma egli stesso ha favorito l'accordo suggerendone termini e condizioni». In base quanto accertato, Fantozzi, intercettato in una conversazione con un collega avvenuta il 14 aprile 2015, avrebbe proposto il metodo del 'trade off' - pratica commerciale che implica la perdita di qualcosa per ottenere in cambio qualcos'altro - come sistema per la scelta dei candidati da abilitare da parte della commissione. «Se io mi mettevo di traverso» afferma sempre Fantozzi in una conversazione con un collega nell'aprile del 2015, a Roma non sarebbe venuto «nessuno di voi». Queste aggiunge poi, «non sono cose nobili».

