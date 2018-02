Educazione alla deriva/ Studenti violenti con i professori: scuola da ripensare

di Marina Valensise

La cosa esiste, anche se manca la parola. Ma bisognerà pur trovarla in italiano, per parlare del regresso della civiltà, che plana minaccia il nostro vivere quotidiano. In Francia si parla di décivilisation, in Germania di Entziviliesierung. In Italia si parla di inciviltà, che però è lo stato precedente la civiltà, vetro sottilissimo pronto a infrangersi alla prima scossa. E non è quindi lo stato conseguente alla corruzione della stessa. Ma intanto i fatti sono già...