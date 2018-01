La denuncia degli ebrei italiani: cresce l'antisemitismo, servono più controlli

di Franca Giansoldati

La Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni coglie l'occasione degli auguri di Capodanno per lanciare l'allarme sul rigurgito di antisemitismo e punta il dito contro il silenzio delle comunita islamiche italiane. La denuncia fa riferimento ai gravi fatti avvenuti a Milano negli scorsi giorni durante una manifestazione di sostegno alla causa palestinese. Rivolgendosi al ministro dell’Interno Marco Minniti, al sindaco di Milano Giuseppe Sala, al prefetto Luciana Lamorgese e al questore Marcello Cardona Di Segni chiede di non minimizzare i segnali che tanto preoccupano le Comunità ebraiche dopo «i gravissimi slogan di odio anti-ebraico, espressi con convinte urla, con esplicito invito ed istigazione ad azioni violente e commissione di reati di odio, che hanno segnato la recente manifestazione di sostegno giovedì scorso». Gli slogan ripetevano in coro: «Khaybar, Khaybar, o ebrei, l’armata di Maometto ritornerà».



«Non è tollerabile che nelle piazze italiane risuonino impunemente queste parole e questi sanguinari inviti. Serve pertanto, da parte delle istituzioni, la massima fermezza possibile nella repressione di tali impulsi così come nella prevenzione consapevole, senza sottovalutare alcun intento e potenziale sviluppo». Le Comunità ebraiche chiedono così controlli più rigorosi alle manifestazioni invitando alla «scrupolosa verifica di organizzatori e partecipanti».



L'aspetto che ha impensierito Noemi Di Segni è il silenzio delle comunità islamiche. «Ci attendavamo che i primi ad esprimere il loro forte disdegno e disaccordo, con forte richiamo ai valori del pluralismo e della convivenza, fossero tutte le associazioni musulmane sedute oggi intorno al tavolo formalmente costituito presso il Ministero degli interni. I valori della nostra Costituzione, affermati con la firma che avveniva esattamente settant’anni fa, devono avere un significato ben preciso anche oggi, sulle bocche, nelle menti e nei cuori di ogni cittadino o residente che desidera vivere e soggiornare in questo Paese».





Lunedì 1 Gennaio 2018



