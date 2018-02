Milano, 19enne trovata morta in casa: uccisa a coltellate. Sospetti su un tranviere

Uccisa a coltellate dall'uomo che aveva appena respinto. Ci sarebbe un rifiuto dietro l'omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa questa mattina in un appartamento di via Brioschi, a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la ragazza è stata aggredita dal 39enne Alessandro Garlaschi, che la stava ospitando nel suo appartamento, dopo un tentativo di approccio. L'uomo avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per approcciare la giovane. Il 39enne, in stato di choc, è ancora nell'appartamento insieme con la polizia. La ragazza è stata trovata morta, uccisa a coltellate, in un appartamento al secondo piano della scala 11 di un palazzo di dipendenti Atm in via Brioschi, a Milano. Da subito al vaglio degli investigatori ci sarebbe stata la posizione dell'uomo, che lavora come tramviere. I due sarebbero stati visti passeggiare insieme in un giardino della zona.

«Ho fatto un guaio grosso», avrebbe detto questa mattina l'uomo passando in portineria, secondo quanto riferito da alcuni condomini dello stabile al civico 93 di via Brioschi. La giovane avrebbe avuto alle spalle un passato difficile. Nell'appartamento del delitto abita il tramviere con la moglie. Quest'ultima, in lacrime, è stata portata via dalla polizia per essere ascoltata. Non è chiaro se fosse presente in casa al momento dell'omicidio.