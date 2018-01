Commemorato l'agente Dionisi, ucciso da Prima linea nel 1978

Commemorato questa mattina a Firenze Fausto Dionisi, l'appuntato della polizia di Stato, medaglia d'oro al valor civile, ucciso davanti al carcere delle Murate 40 anni fa, il 20 gennaio 1978, da alcuni militanti di Prima Linea messi in fuga mentre tentavano di far evadere alcuni compagni. Le celebrazioni sono iniziate con la deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba del poliziotto, nel cimitero di Peretola.



Successivamente in via delle Casine, luogo dell'agguato, si è tenuta la cerimonia di deposizione di una corona ai piedi della lapide commemorativa, alla presenza della vedova, Mariella Magi, della figlia, e dei vertici delle autorità civili e militari. Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. A ricordare l'agente di polizia anche la vicepresidente del senato Rosa Maria di Giorgi: «Non dobbiamo mai dimenticare la storia di Fausto Dionisi, come quella dei tanti troppi uomini che hanno compiuto l'estremo sacrificio e messo a rischio la propria vita per proteggere tutti noi. Duecento morti ed oltre cinque mila feriti troppo spesso dimenticati, vite sconvolte da criminali senz'anima che ritengono che la lotta politica vada fatta con il sangue e la distruzione».

