Deneuve, Berlusconi: «Ha detto cose sante, fare la corte non è un'offesa»

«Catherine Deneuve ha detto cose sante»: lo ha affermato Berlusconi a "Porta a Porta", commentando la lettera-appello dell'attrice francese in cui scrive: «Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci» sul caso Weinstein. «È naturale - prosegue l'ex premier - che le donne siano contente che un uomo gli faccia la corte, a me sono sempre piaciute le donne che la fanno. Mi sembra naturale, non è un'offesa fare la corte purché resti nell'eleganza».