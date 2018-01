Csm, per la volta in streaming il sorteggio dei commissari del prossimo concorso in magistratura

Per la prima volta dall'istituzione del Csm, giornalisti e magistrati hanno potuto seguire in streaming i lavori di una Commissione del Csm, le cui sedute sono sempre a porte chiuse. È l'effetto dell'autoriforma del Consiglio superiore della magistratura, che nel proprio regolamento ha introdotto la possibilità di prevedere, in via eccezionale, la pubblicità di singole sedute. Obiettivo dichiarato, rendere più «trasparente» l'attività del Csm e arrivare ad essere «una casa di vetro». I giornalisti dalla sala stampa del Csm e i magistrati dal loro pc hanno potuto seguire in diretta la seduta della terza commissione, che oggi aveva all'ordine del giorno il sorteggio dei commissari di esame al prossimo concorso in magistratura: 20 titolari effettivi e altrettanti supplenti.

Luned├Č 8 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA