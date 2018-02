Venezia, crolla un pilone sul ponte della Libertà: traffico bloccato

di Raffaele Rosa

Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'autogru per il ripristino delle condizioni di sicurezza e il ripristino della viabilità. Atvo, la società di trasporti pubblici veneziana ha predisposto un servizio sostitutivo portando i passeggeri a Mestre, per avere la possibilità raggiungere Venezia. «Questo - precisa - sia per chi arriva dagli aeroporti Marco Polo e di Treviso sia per tutte le persone che avevano comunque programmato di raggiungere Venezia». Anche ai pullman turistici è vietato il transito e i passeggeri sono scesi, incamminandosi a piedi verso piazzale Roma. La polizia Municipale rileva che ci vorrà ancora qualche ora per riaprire il ponte.



L'unica possibilità per raggiungere Venezia è prendere il treno. Tutti i mezzi pubblici, vista la strada interdetta, sono stati deviati verso la stazione ferroviaria di Mestre da dove è possibile prendere il treno, il solo modo per raggiungere la città lagunare. Al momento del crollo del traliccio stavan arrivando un bus di linea e un pullman di passeggeri che si è fermato in tempo, una trentina di metri prima. Subito dietro si sono fermati gli altri mezzi. «Abbiamo frenato per tempo grazie al fatto che i cavi del tram e alcuni tiranti hanno rallentato la caduta del cartellone - ha detto un testimone che ha assistito alla scena - Pochi secondi di differenza e saremmo stati travolti in pieno».

Un pilone è crollato, per il forte vento, sul Ponte della Libertà , la strada d'accesso a Venezia, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Nessun mezzo o persone sono rimasti coinvolti. Nel crollo, il pilone ha tranciato la linea elettrica del tram, rendendo così inservibile la linea. L'incidente si è verificato sulla corsia che da Mestre porta a Venezia ma il traliccio ha occupato anche parte dell'altra corsia. Il traffico è bloccato e l'accesso al ponte è consentito solo ai mezzi d'intervento.I vigili del fuoco stanno operando per liberare il ponte della Libertà a Venezia all'altezza del pilone 70, per la caduta della struttura metallica della segnaletica stradale, cascata trasversalmente sulla carreggiata in direzione della città. Traffico ancora bloccato in entrambe le direzioni per il coinvolgimento dell'impianto di elettrificazione del tram.