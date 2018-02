Cosenza, litiga con il fratello per la pensione della madre morta e lo accoltella: arrestato

Ha litigato con il fratello sulla reversibilità della pensione della madre, morta nei giorni scorsi. E al culmine dello scontro lo ha accoltellato nel salotto della casa che dividono, nel centro storico di Rossano (Cosenza). Ora, P. L., 34 anni, é stato arrestato dai carabinieri. La vittima è stata raggiunta da coltellate alle gambe e alla braccia e ha avvisato una sorella che abita nella vicinanze e che, a sua volta, ha chiamato i carabinieri. Il ferito è stato portato in ospedale con un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Il fratello, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, é stato portato in carcere.

Sabato 10 Febbraio 2018



