Salerno, contromano in autostrada si schianta contro un'auto: due morti

di Francesco Faenza

Muore nel giorno del suo 25esimo compleanno, imboccando l'autostrada contromano. Francesco Merola, di Calvanico, ha ucciso un 68enne di Battipaglia in uno scontro frontale. Erano le 6:50 di questa mattina quando Merola ha imboccato contromano l'A2, l'autostrada del Mediterraneo . Dopo alcuni metri, il 25enne si è schiantato frontalmente contro Carmine Moretta, battipagliese. L'impatto è avvenuto nel tratto salernitano tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in direzione nord. L'Audi A3 e la Lancia Y si sono accartocciate. I passanti hanno lanciato l'allarme ma i medici del 118 giunti sul posto hanno potuto solo accertare il decesso dei due conducenti.



In zona è giunta una pattuglia della polizia stradale di Eboli. Gli uomini del comandante Antonio Quaranta hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, confermando i sospetti dei soccorritori. Merola aveva imboccato la corsia nord in maniera erronea, procedendo contromano.



Le salme dei due deceduti sono state ricomposte e trasferite all'obitorio dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Il pm che indaga sull'incidente mortale ha disposto per questa mattina l'esame esterno sulle salme. Il medico legale Giovanni Zotti redigerà una relazione per la Procura di Salerno che dovrà poi decidere se procedere con l'autopsia o se liberare le salme.

















Domenica 28 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:13



