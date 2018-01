Fake news al bando, mossa di Minniti: «Denunce online sul sito della polizia»

di Cristiana Mangani

Uno speciale bottone rosso per stanare le falsità che circolano in Rete. Una sorta di scudo governativo contro le fake news. «Nessun grande fratello», tiene a sottolineare il capo della polizia Franco Gabrielli, bensì una sorta di commissariato on line al quale ogni singolo utente potrà rivolgersi per segnalare una bufala evidente, anche in vista delle prossime elezioni. Il Protocollo operativo per il contrasto alla diffusione delle fake news attraverso il web è stato inaugurato ieri presso il Servizio...