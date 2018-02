Napoli, rapina in una gioielleria: ucciso rapinatore

di Marco Di Caterino

Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto affollata della città - con l'isola pedonale colma di gente per la passeggiata del sabato sera - intorno alle 18.30 due rapinatori che indossavano la maschera di Hulk hanno tentato la "spaccata" alla gioielleria con due motorini.Ne è nata una sparatoria tra il titolare della gioielleria, i due rapinatori mascherati e un agente di polizia libero dal servizio, che è intervenuto per sventare la rapina. Nel corso del conflitto a fuoco è morto uno dei malviventi, che era di Caivano, mentre l'altro rapinatore è stato arrestato.