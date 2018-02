Padova, vigile vince causa dopo 20 anni: il Comune dovrà pagargli 400mila euro di arretrati

Vent'anni di stipendi mai percepiti da vice-comandante dei vigili urbani, posto che non ha potuto occupare per una “svista” del comune di Cittadella (Padova). Soldi che adesso gli sono stati riconosciuti dalla giustizia amministrativa. A vincere la causa è stato un vigile urbano padovano, Orazio Camporese, che si è visto dare ragione dal Tar del Veneto dopo vent'anni di battaglie a suon di carte bollate.



La decisione dei giudici amministrativi ricostruisce il caso di giustizia-lumaca iniziato nel 1995 quando Camporese partecipò al concorso per vice comandante della polizia locale a Cittadella. Arrivò secondo. Ma

quando, tre anni più tardi, nel 1998, il vincitore fu promosso a comandante, Camporese attese di essere chiamato per il posto di vice-comandante, rimasto vacante. Nessuno lo chiamò, perchè l'amministrazione di Cittadella non tenne conto della graduatoria, e fece un altro concorso interno. Da lì iniziò la ventennale battaglia giudiziaria. Adesso il Comune dovrà pagargli circa 400mila euro di stipendi mai ricevuti.

Marted├Č 13 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA