Cavallo al galoppo sulla Napoli-Salerno: il caso choc nei pressi di Ercolano

di Pasquale Sorrentino

Tra auto e camion in fila sulla Napoli-Salerno, nei pressi dello svincolo di Ercolano, spunta un cavallo al galoppo sulla terza corsia. Una corsa forsennata e spaventata ripresa da un camionista di passaggio. Le immagini sono state poi recuperate dal giornalista Antonio Sica, di Italia2tv. Il tutto è nato dalla condivisione del post del camionista che le ha "caricate" sul suo profilo Facebook. "Cose da pazzi", si sente come commento alla corsa del cavallo che supera le auto in corsa a notevole velocità. Automobilisti e camionisti hanno chiamato la Polizia stradale per intervenire.