Catania, sentenze pilotate: arrestato l'avvocato Calafiore

È stato arrestato all'aeroporto di Catania, l'avvocato siracusano Giuseppe Calafiore, indagato nell'inchiesta della procura di Messina su procedimenti giudiziari pilotati. Qualche giorno fa era finito in manette, tra gli altri, l'ex pm Giancarlo Longo. Al momento della notifica della misura cautelare, Calafiore era a Dubai. Ieri il suo legale ha fatto sapere che sarebbe tornato in Italia e che non si era volontariamente sottratto alla cattura. Secondo i pm, Longo, in cambio di soldi e favori, avrebbe piegato la sua funzione agli interessi di clienti di Calafiore e di un altro avvocato siracusano, Piero Amara che è anche legale dell'Eni. L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio de Lucia.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA