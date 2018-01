Catania, incendiata la sede dei rugbysti Briganti di Librino, paladini della legalità: «Non ci arrendiamo» Gara per aiutarli

di Paolo Ricci Bitti

Non sanno, quei vigliacchi piromani, che sfidando i rugbysti si ottiene solo il risultato di renderli più forti. Soprattutto i rugbysti come i Briganti di Librino che negli ultimi undici anni hanno illuminato uno dei quartieri più degradati di Catania non solo con mete e placcaggi ma con iniziative sociali che hanno coinvolto migliaia di bambini e loro famiglie.



La notte scorsa la loro sede, una club house costruita dai volontari di questa asd-onlus, è stata distrutta da un incendio doloso che ha ridotto in cenere anche i libri della “Librineria”, biblioteca che ospitava il doposcuola: e poi addio a trofei, maglie donate dai giocatori di mezzo mondo e cimeli che hanno fatto da sfondo a memorabili terzi tempi. Uno scempio che fa montare la rabbia, vergognoso come quelli che la criminalità organizzata riserva a chi allestisce serre per l’agricoltura o altre attività lavorative sui terreni sequestrati alla mafia.

Ma i rugbysti dopo ogni placcaggio si rialzano: “Comunicazione di servizio per i nostri amici che hanno pensato di aprire le porte e incendiare la sede: neppure il fuoco ci può fermare... il fuoco è vita. Le nostre attività politiche, sociali e sportive continueranno e saranno ancora più esplosive”.



“Esplosive” è il termine più adeguato per le imprese di questi ragazzi diventati uomini riportando in vita un impianto sportivo a San Teodoro Liberato, una struttura nata per le Universiadi di 20 anni fa e poi condannato all’abbandono e all’incuria: un pugno in un occhio in un quartiere dormitorio di 80mila abitanti. Nel 2006 il miracolo dei Briganti che l’hanno “occupato” (è questa l’illegalità dei Briganti) e riportato in vita donandolo alla comunità che negli anni si è appassionata non solo al rugby disegnato dai bambini sul quel campo polveroso, ma anche alle altre iniziative organizzate in questo “presidio della legalità” via via conosciuto in tutt’Italia: doposcuola, corsi gratuiti di attività sportive, feste di quartiere e anche gli orti sociali, una sessantina, che martedì prossimo - era già previsto - saranno visitati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E anche la presidente della Camera, Laura Boldrini, nel 2016 restò ammirata dall’impegno sociale dei Briganti che fin dalle prime ore dopo l’incendio sono stati raggiunti dalla solidarietà delle istituzioni e del mondo del rugby. Dal sindaco Enzo Bianco al governatore della Sicilia, Nello Musumeci che hanno subito promesso un impegno concreto.



Ecco il risultato ottenuto da chi ha appiccato l’incendio: i Briganti dovranno sudare l’Inferno per ripartire, per ricostruire la club house, ma avranno le spalle ancora più larghe grazie alla mobilitazione di istituzioni e di associazioni del volontariato e della società civile.



Il deputato regionale di Cento Passi, Claudio Fava. «L’incendio doloso dimostra, ancora una volta, che il costante lavoro dell’associazionismo nelle periferie delle nostre città dà fastidio a chi vuole mantenere i quartieri in un costante stato di abbandono e assoggettamento». E Libera Sicilia che esprime «vicinanza e corresponsabilità» ai Briganti di Librino, un valido presidio di legalità », afferma Gregorio Porcaro.

Interviene anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «L'incendio conferma l'importanza, il valore e il peso dell'associazionismo sportivo, ma soprattutto i fastidi che crea a chi pensa di conservare i quartieri periferici delle grandi città in luoghi di abbandono totale. Chi ha contribuito alla distruzione di un luogo-simbolo della rinascita della città di Catania deve essere individuato: non si può rinunciare a creare spazi per i giovani, al fine di preservarli dalle più malvagie tentazioni della strada. Si pensi già alla ricostruzione e a restituire allo sport di base un luogo fondamentale di aggregazione».



Allora palla al centro, si riparte verso la meta passando dalle parole ai fatti, ricordano i Briganti che ringraziano per la solidarietà invitando a dare una mano: "Adesso possiamo pensare a ricostruire quello che è stato distrutto.

Chi vuol contribuire, a "ricostruire la club house dei briganti" può inviare un contributo al C/C intestato a: A.S.D. I Briganti || Iban: IT 03T 03127 26201 000000190243 - BIC: BAECIT21263 - Unipol Banca.





