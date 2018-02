Catania, otto arresti per corruzione: c'è anche il sindaco di Acireale

Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui comuni di Acireale e Malvagna (Messina). Tra i destinatari del provvedimento cautelare, cinque in carcere e tre ai domiciliari, emesso dal gip su richiesta della Procura distrettuale etnea, anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, eletto con una lista civica.



Barbagallo, 42 anni, era stato eletto sindaco di Acireale nel giugno del 2014. Con i suoi 15.573 voti, appoggiato da liste civiche del centrosinistra, aveva quasi doppiato, nel turno di ballottaggio, il candidato del centrodestra, Michele Di Re (8.939 preferenze). Laureato in ingegneria civile all'università di Catania con una specializzazione in idraulica è un libero professionista. Nel 2009 era stato il primo degli eletti al consiglio comunale di Acireale. Politicamente è considerato vicino al deputato regionale Nicola D'Agostino (lista Pdr Sicilia Futura Psi che ha appoggiato il candidato sconfitto di centrosinistra Fabrizio Micari alle ultime elezioni).

Venerd├Č 23 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



