Il dramma di una bimba/ Quel grido disperato andava capito prima

Nessun biglietto d’addio, magari chiedendo perdono per tutto il male, come succede in questi casi. Non sapremo mai se quell’uomo, agente di polizia penitenziaria, 53 anni, si è impiccato al cancello di una chiesa a Roccasecca con un pezzo di spago per la vergogna insopportabile d’essere accusato, “orco in famiglia”, di aver stuprato la figlia di quattordici anni per sette mesi o se è prevalsa, travolgendolo, la disperazione per una colpa incancellabile. Il mondo gli è crollato addosso e lui...