Caserta, 14enne colpito da un proiettile la vigilia di Natale: «Sono forte, ce la farò»

Tra qualche giorno avrebbe dovuto firmare con l'Avellino, ma per ora la sfida più dura, Luigi P., 14 anni e un bel talento per il calcio, la sta giocando all'ospedale di Caserta dove da due giorni lotta per restare in vita dopo essere stato colpito da un proiettile vagante alla testa a Parete (Caserta). L'adolescente è ancora in coma farmacologico dopo che i medici, la sera della vigilia di Natale, gli hanno estratto il proiettile di calibro piuttosto grosso, rimasto conficcato nella regione sottocutanea del capo. E...