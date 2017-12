Caserta, 14enne colpito alla testa da un proiettile vagante: la verità in una telecamera

di Marilù Musto

Terapia decompressiva: è questo il trattamento medico a cui è sottoposto, in queste ore, Luigi, 14enne di Parete colpito da un proiettile che gli ha trapassato il cervello. Gli inquirenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord ad Aversa, con a capo Francesco Greco, hanno interrogato alcuni amici e analizzato le immagini della telecamera posizionata davanti al bar Centrale di Parete. In quei frame è contenuta la verità su ciò che è accaduto il giorno della vigilia di Natale. Molti i punti oscuri, pochissime le certezze, come il calibro della pistola: una calibro 22. Un'arma piccola utilizzata spesso nei poligoni.



Il colpo ha attraversato il cervello del ragazzino - giovane promessa del calcio al punto da giocare nel Frosinone - provocando un forte edema che i medici stanno cercando di curare. Le condizioni restano critiche - stando ad alcune indiscrezioni - ma il reparto di Rianimazione dell'ospedale di Caserta coordinato dal primario Brunello Pezza ce la sta mettendo tutta per evitare il peggio. In ospedale sostano familiari e amici che si sono radunati anche davanti all'abitazione di Parete.

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:22



