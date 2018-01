Caserta, clonano auto di lusso: fermati in autostrada su una supercar, ma l'auto vera era in garage

Forse un'auto rubata. Un veicolo clonato, del tutto simile all'originale, che infatti era nel garage del legittimo proprietario a 500 chilometri di distanza, è stato scoperto dalla Polizia Stradale di Caserta sul tratto di A1 compreso tra Caianello e Capua; gli agenti della sottosezione di Caserta Nord hanno fermato due romeni a bordo di una vettura dal valore di 80mila euro. Dagli immediati accertamenti sono emersi una serie di irregolarità: in primo luogo i poliziotti hanno scoperto l'alterazione di alcuni dati alfanumerici contenuti nella carta di circolazione del veicolo, che si è poi accertato corrispondere a uno stampato originale rubato in bianco presso la Motorizzazione Civile di Enna.



Un' altra difformità è stata riscontrata tra il numero di telaio inciso sulla carrozzeria e quello riportato sul documento di circolazione; gli agenti inoltre hanno accertato che il supporto metallico ove era impressa la targa era dissimile da quelli rilasciati dal Poligrafico dello Stato. È così emerso che un veicolo del tutto simile era regolarmente intestato a una persona residente a Ferrara, che ha confermato di esserne il proprietario e di averlo al momento nella propria disponibilità, in quanto parcheggiato nel proprio garage. I due stranieri, di 32 e 44 anni, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per riciclaggio e falso materiale.

Sabato 6 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA