Bolzano, in dieci si sentono male alla festa dell'ultimo dell'anno: intossicazione da monossido di carbonio

In dieci si sentono male mentre festeggiano l'ultimo dell'anno in casa. L'allarme è scattato nel centro di Badia (Bolzano) dove era stata segnalata una emergenza medica. In particolare, il 118 era stato allertato perché una decina di persone si stavano sentendo male dopo una cena all'interno di un appartamento preso in affitto dove stavano svolgendo una festa privata. Diverse ambulanze sono giunte sul posto.



Quattro persone sono state trasportate all'ospedale di Brunico e quattro all'ospedale di Bolzano, non in pericolo di vita. I primi accertamenti sembrano escludere l'ipotesi dell'intossicazione alimentare, apparendo più verosimile l'intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Brunico.

Luned├Č 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA