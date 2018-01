Bologna, praticante avvocato allontanata dall'aula perchè indossava il velo

« Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio». È la scritta su un foglio davanti ad un'aula del Tar di Bologna dove questa mattina ad una giovane praticante avvocato che indossava il velo hijab è stato chiesto dal giudice di toglierselo, oppure uscire. Secondo quanto riferito da alcuni presenti la giovane, marocchina, a quel punto si è rifiutata di scoprirsi il capo e si è allontanata.



Il presidente del Consiglio di stato Alessandro Pajno ha chiesto chiarimenti sulla questione. Pajno ha incaricato il Segretario generale, a quanto si apprende, di richiedere al Presidente della Sezione una relazione circostanziata sull'accaduto per una compiuta valutazione dei fatti.

