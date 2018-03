Bologna, è morto l'economista Andrea Ginzburg, figlio della scrittrice Natalia

Andrea Ginzburg, l' economista e docente figlio della scrittrice Natalia Ginzburg e fratello dello storico Carlo, è morto a 78 anni a Bologna. Nato a Torino e bolognese di adozione, fu tra i fondatori della facoltà di Economia e Commercio di UniMoRe, l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, dove fu docente di politica economica fino al 2000. In quell'anno promosse un'altra facoltà, sempre a UniMoRe, Scienze della Comunicazione. La commemorazione si terrà martedì alle 17 all'Istituto Gramsci di Bologna.



«Con la scomparsa di Andrea Ginzburg l'Emilia Romagna e l'Italia perdono una figura di grande importanza per la cultura e la ricerca». Così il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini,. «Esprimo, anche a nome della Giunta regionale, la vicinanza ai familiari e alla comunità accademica dell'Emilia-Romagna, in particolare dell'Università di Modena e Reggio dove Ginzburg contribuì a fondare la Facoltà di Economia e Commercio e dove era stato docente di economica politica», dove nel 2001 fu tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato istituzioni di economia e economia delle reti internazionali fino al 2010 e di cui era professore emerito.

