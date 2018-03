Benevento, disabile segregato in una baracca: due arresti

Lo tenevano segregato in condizioni disumane: in una baracca fatta di lamiere, senza finestre, luce e riscaldamento. Vittima delle angherie di una coppia della provincia di Benevento, un lontano parente disabile. Ora, i due aguzzini sono stati arrestati dai carabinieri, su disposizione del gip. L'accusa è sequestro di persona, circonvenzione di incapace e maltrattamenti in famiglia. La vittima - di 37 anni - è stata liberata dai militari. Dalle indagini è emerso che il trentasettenne spesso veniva costretto a fare il parcheggiatore abusivo e a consegnare l'incasso agli indagati. Se i soldi guadagnati erano troppo pochi, scattavano le punizioni. La coppia è anche accusata di avere trattenuto la pensione di invalidità del disabile.

Venerdì 2 Marzo 2018



