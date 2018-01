Rino Barillari, a Foiano in mostra gli scatti del "King of Paparazzi"

Un mostra omaggio dedicata a Rino Barillari, il fotografo re della Dolce Vita. "The king of Paparazzi" è il titolo della mostra fotografica che inaugurerà sabato 27 gennaio a Foiano della Chiana. Barillari è il re indiscusso del ritratto di strada, di grandi personaggi del cinema italiano ed internazionale.



Quaranta scatti saranno esposti nella “Chiesa della carbonaia”, la splendida chiesa seicentesca sconsacrata nei primi del 1900. Le fotografie di Barillari ripercorrono un pezzo della storia dìItalia. Dagli anni 60 ad oggi in una Roma a cavallo tra cinema e politica, alternata da fatti sconvolgenti di cronaca nera. Non mancano accenni al contemporaneo colorato con personaggi che rimarranno nel mito. Volti noti del cinema italiano a cominciare dalla celebre Marina Ripa di Meana scomparsa da pochissimo.



L’inaugurazione avverrà sabato 27 Gennaio alle ore 17,00 presso la Chiesa della Carbonaia alla presenza dello stesso fotografo e di altri personaggi che hanno visto transitare “la dolce” vita da vicino. La mostra rimarrà aperta fino al 17 Febbraio 2018.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA