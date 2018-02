Bari, giornalista Rai aggredita e presa a schiaffi mentre intervistava la moglie di un boss

La giornalista inviata del Tg1 Mariagrazia Mazzola è stata aggredita questo pomeriggio a Bari, nel quartiere Libertà, mentre svolgeva il suo lavoro. A quanto si apprende, la professionista stava intervistando la moglie di un boss. Ancora non chiare le dinamica dell'aggressione da parte di persone non identificate. La giornalista è attualmente al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove si è recato anche il procuratore Giuseppe Volpe.



La giornalista, che era a Bari per un servizio sulla criminalità barese, s arebbe stata presa a schiaffi. Quando ha provato a intervistare i familiari di un pregiudicato del quartiere Libertà, una donna - a quanto si è saputo - l'avrebbe aggredita schiaffeggiandola sul volto dopo essersi rifiutata di rilasciare l'intervista. All'interno dell'abitazione dove si trovava la donna che la giornalista voleva intervistare, a poche decine di metri dalla parrocchia del Redentore dove stamani si è tenuto un incontro con Don Ciotti, era allestita una camera ardente. Dopo l'aggressione la giornalista è stata accompagnata al pronto soccorso dove è tuttora sottoposta ad accertamenti e don Francesco Preite, parroco del Redentore, è in ospedale con lei. Sul posto, dopo il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, si è recato anche il pm di turno Baldo Pisani. Sulla vicenda procede la squadra mobile della Questura di Bari.

Venerdì 9 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43



