Bari, litigano e spariscono nel nulla: uno dei due ritrovato morto in un pozzo, l'altro si suicida

Prima la lite, poi la tragedia. Fra un commerciante 47enne, Simone Martucci, e un agente immobiliare di 27 anni, Michele Amatulli, che avevano rapporti commerciali è scoppiata una lite a Noci, in provincia di Bari. Entrambi erano scomparsi, come le famiglie avevano denunciato. Poi il ritrovamento del corpo di Martucci in un pozzo, con ferite sul volto e sulla testa e colpi di arma da fuoco sulla schiena.



Amatulli invece è stato ritrovato morto suicida poco dopo nella sua agenzia immobiliare al centro di Noci. S i è ucciso con un colpo di fucile nella sua agenzia immobiliare, stessa arma che avrebbe usato per uccidere poco tempo prima Martucci.

Venerd├Č 16 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:12



