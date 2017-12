Bari, agguato in strada: morta una donna, ferito un 20enne

E sono almeno due le armi usate nell'agguato. Stando ai primi accertamenti fatti sul posto da Squadra Mobile e Carabinieri, coordinati dai pm Marco D'Agostino e Ettore Cardinali della Dda di Bari, i sicari avrebbero inseguito a piedi il 20enne Giuseppe Casadibari, già noto alle forze dell'ordine, all'interno del centro storico, sparando almeno 17 colpi da una pistola automatica e altri, non ancora quantificati, da un revolver. Questa dovrebbe essere l'arma utilizzata per uccidere la donna, raggiunta, sembra dalle ultime informazioni acquisite, da un colpo ad un fianco. Il medico legale che procede è Francesco Introna dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, al quale nei prossimi giorni sarà conferito l'incarico per l'autopsia della vittima.

«Una signora di 84 anni ha concluso la sua vita a causa di una sparatoria in cui, presumibilmente, uso questo termine solo perché ci sono indagini in corso, era solo inerme spettatrice. Lo sdegno ed il senso di rabbia che ci assale si riverserà in tutte le sedi competenti perché i cittadini chiederanno conto e giustizia per la loro figlia. Perché, sia chiaro, quella signora è anche figlia nostra». Lo scrive su Facebook il sindaco di Bitonto, in provincia di Bari, Michele Abbaticchio, a proposito della sparatoria in cui ha perso la vita una donna di 84 anni, vittima innocente. «E non sarà una celebrazione o un'onda di commenti social - aggiunge - che spegneranno tutte le azioni necessarie affinché tutti i colpevoli siano perseguiti in ogni modo consentito dalla legge italiana. Sono a pezzi».



Lutto cittadino nel giorno dei funerali e annullamento di tutte le manifestazioni organizzate dal Comune nell'ambito del programma natalizio sino al 7 gennaio. È quanto deciso dall'Amministrazione comunale di Bitonto in segno di dolore e vicinanza alla famiglia dell'anziana 84enne rimasta vittima incolpevole questa mattina di una sparatoria tra malviventi in piazza Robustina. A proposito dello stop a tutte le manifestazioni organizzate dal Comune sino al termine delle festività natalizie, il sindaco e l'Amministrazione comunale parlano di decisione doverosa per «condannare senza alcuna attenuante un fatto di una gravità assoluta, che macchia in modo infame tutta la comunità. In giorni tradizionalmente riservati alla spensieratezza e alla pace la città piomba in un clima surreale di violenza, che merita una risposta ferma e risoluta da parte dell'intera collettività».

Una donna di 84 anni è stata uccisa e un giovane di 20 è rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in strada, a Porta Robustina, all'ingresso del centro storico, a Bitonto (Bari), in Puglia.Sulla dinamica della sparatoria, che potrebbe essere stato uno scontro tra clan rivali, sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura del capoluogo pugliese. Anna Rosa Tarantino, uccisa, secondo quanto emerso, è stata usata come scudo dal pregiudicato per difendersi dai colpi. Almeno dieci i colpi sparati, uno dei quali ha colpito la donna che si trovava a passare in quel posto nel momento sbagliato.L'anziana è rimasta ferita ma è poi morta in ambulanza poco prima dell'arrivo nell'ospedale San Paolo di Bari. Un altro proiettile ha colpito il giovane al torace. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al policlinico di Bari.