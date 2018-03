Pordenone, botte e urla feroci contro i bambini: il video che incastra le maestre violente

VIDEO

Le destinatarie delle misure interdittive sono due maestre di 46 anni e 20 anni, entrambe residenti nel Pordenonese. Oltre alle due maestre, sono indagate in concorso altre due insegnanti e un'inserviente.



Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Pordenone, sono state posizionate delle telecamere nell'asilo che hanno filmato una serie di violenze fisiche e intimidazioni operate ai danni di circa 20 bambini in tenera età, i quali, secondo l'accusa, per futili motivi venivano fatti oggetto di percosse di vario genere, anche sulla nuca e sul viso, talvolta facendo sbattere il volto dei piccoli sul tavolino, in altri casi afferrandoli e strattonandoli con forza, o traumatizzandoli mediante sottoposizione a vari tipi di punizioni umilianti e lesive della dignità dei minori, accompagnate da grida e urla con il viso a pochi centimetri dal volto dei piccoli.

PORDENONE -dell': duesono stateda una scuola materna privata dai carabinieri della Compagnia di; i militari dell'Arma hanno dato esecuzione infatti a due misure interdittive emesse dalla autorità giudiziaria nei confronti due maestre, indagate per il reato di maltrattamento nei confronti dei minori loro affidati, in qualità di educatrici.‚ÄčAlle due maestre è stato imposto il divieto di esercitare la professione in qualsiasi altro ente pubblico e privato. Nel corso delle indagini sono state documentate una serie die intimidazioni operate ai danni di numerosi bambini in tenera età. La struttura, una scuola materna e asilo nido attiva in provincia di Pordenone, è stata posta sottodai carabinieri in esecuzione di decreto emesso dall’autorità giudiziaria. Le misure sono state eseguite nella mattina di oggi, sabato 3 marzo.