Avellino, strage del bus precipitato dal viadotto, Autostrade: «Le barriere erano in regola»

L'incidente che il 28 luglio del 2013 costò la vita a 40 persone nel bus precipitato dal viadotto «Acqualonga» dell'A16 Napoli-Canosa, in provincia di Avellino, non è stato causato dalla presunta scarsa manutenzione delle barriere protettive. A bordo del pullman un gruppo di pellegrini diretto in Puglia. A sostenere che le barriere fossero nella media i periti della società Autostrade nel processo davanti al tribunale di Avellino, nel corso del controinterrogatorio da parte della pubblica accusa.



A turno, Francesco La Torre, Lorenzo Domenichini, Marco Anghileri e Dario Tangi, rispondendo alle domande del pm Cecilia Annecchini, hanno ribadito che se avesse funzionato l'impianto frenante il bus si sarebbe fermato prima di infrangere le barriere protettive e precipitare nel vuoto. In particolare, i periti della difesa hanno contestato l'usura dei «tirafondi», i bulloni che assicurano al suolo la barriera, che non avrebbe garantito la tenuta della struttura: i «tirafondi», hanno spiegato, sono stati trovati spezzati in seguito all'urto del bus e la loro funzione è soltanto quella di limitare il suo spostamento trasversale in caso di urto.



I periti della difesa hanno anche confermato la dinamica che ha portato il bus contro la barriera: a spingerlo è stato l'effetto cuneo in seguito al tamponamento di una Bmw che procedeva nella stessa direzione. Il controinterrogatorio da parte dell'accusa continuerà nella prossima udienza, fissata al 7 febbraio. Il processo, cominciato il 28 settembre 2016 davanti al giudice monocratico di Avellino, Luigi Buono, vede 15 imputati che a vario titolo devono rispondere di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e falso in atto pubblico. Quest'ultima ipotesi di reato è relativa alla falsa attestazione di revisione del bus. Tra essi anche l'ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, e il direttore generale Giovanni Mollo.

