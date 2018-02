Arezzo, anziana muore nel rogo della sua abitazione, pm dispone autopsia

Sarà l'autopsia, disposta dal pm Julia Maggiore, a chiarire la dinamica della morte di Elsa Rossi, 76enne trovata carbonizzata ieri mattina intorno alle 8.20 sul divano della sua abitazione nel centro di Arezzo. La donna condivideva l'abitazione con il figlio 35enne, fuggito sul balcone per mettersi in salvo e potrebbe aver avuto un malore e non essere riuscita ad alzarsi.

L'ipotesi più accreditata sarebbe quella di fiamme sviluppatesi per cause accidentali, ma saranno le verifiche

compiute dai vigili del fuoco a dare le conferme. Per fare ulteriore chiarezza il pm ha disposto l'autopsia. L'accertamento è previsto domani da parte di un'equipe di medicina legale dell'Università di Pisa. Migliorate le condizioni del figlio, rimasto fortemente sciccato dall'accaduto ma che non risulta intossicato in modo grave dal fumo.

Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:01



