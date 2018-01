Consip, il gip di Roma: archiviazione per Woodcock e Sciarelli

Il gip di Roma Alessandra Boffi ha archiviato le posizioni del pm di Napoli Henry John Woodcock e della giornalista Federica Sciarelli, indagati entrambi per concorso in rivelazione del segreto d'ufficio. A Woodcock veniva contestato anche il reato di falso. L'iscrizione del magistrato e della giornalista di «Chi l'ha visto?» nel registro degli indagati era legata alla pubblicazione, nel dicembre del 2016 su «Il Fatto Quotidiano», di un articolo riguardante la fuga di notizie attraverso la quale i vertici di Consip sarebbero venuti a conoscenza dell'inchiesta avviata dai pm napoletani, prima che fosse trasferita a Roma per competenza territoriale

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA