L'anarco-insurrezionalismo minaccia più seria della Jihad

di Marco Ventura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il passato non è passato e la violenza politica in Italia è talmente radicata, che fenomeni come l'anarco-insurrezionalismo sono più preoccupanti, per la loro costanza e irriducibilità, dello stesso jihadismo dell'Isis. È questa la non scontata impressione degli addetti ai lavori, gli analisti e gli operatori dei servizi. Che non ha caso, nella relazione annuale appena presentata indicano l'anarco-insurrezionalismo ancora al primo posto tra le minacce interne, seguito dall'estremismo...