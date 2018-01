Addio ad Albino Longhi, storico direttore del Tg1

È morto oggi Albino Longhi, storico direttore del Tg1. Longhi era nato a Mantova nel 1929. Era entrato alla Rai nel '69, diventando direttore prima della sede siciliana e poi di quella friulana. Nel 1982 viene nominato direttore del TG1, carica che mantiene fino al 1987, diventando poi responsabile delle tribune politiche e successivamente vice direttore generale. Nel 1993 rientra come direttore del telegiornale, prendendo il posto di Bruno Vespa, per breve tempo. Dopo pochi mesi abbandona la carica, lascia la Rai e assume la direzione dell'Arena, quotidiano di Verona. Nel 1996 rientra a Roma, occupandosi dell'immagine del presidente del Consiglio in carica, Romano Prodi. Nel 2000 è ancora alla direzione del TG1, succedendo a Gad Lerner, e mantenendo la carica fino al 2002.

Lunedì 1 Gennaio 2018



