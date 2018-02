Adozioni crollate del 60% in sei anni. Serve bonus da 10mila euro

Crollo delle adozioni in Italia. Il numero è passato dalle 3.154 del 2011 alle 1.060 stimate per il 2017: un crollo del 60% in sei anni. Il dato è emerso oggi in un incontro in Senato da venti enti autorizzati che chiedono una «misura di emergenza», alle forze politiche in campagna elettorale, a fronte di «una progressiva crisi del sistema delle adozioni internazionali». In concreto, un bonus da 10 mila euro per ogni famiglia che adotta un bambino.



Al contempo si sono allungati i tempi necessari per concludere un'adozione internazionale, passati da due a tre anni. Se il “ bonus ” venisse adottato, 1.500 adozioni costerebbero allo Stato 15 milioni, ma - stimano gli enti - porterebbero maggiori investimenti da parte delle famiglie adottive di 179 milioni di euro. «Occorre imboccare la strada della gratuità - afferma Pietro Ardizzi, portavoce della proposta avanzata dai 20 enti - al pari di altre forme di genitorialità. Per salvare le adozioni internazionali occorre ridare fiducia e aiuto concreto alle coppie e ai bambini».

