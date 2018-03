8 Marzo con le stellette: vent'anni in prima linea per le donne soldato

di Alessandra Camilletti

Vent'anni fa, il primo sì alla Camera dei deputati. Il primo storico passo per l'ingresso volontario delle donne nelle forze armate - Aeronautica, Carabinieri, Esercito e Marina militare - e nella Guardia di finanza. Era il 30 luglio 1998. Di lì, con il passaggio al Senato, ci volle oltre un anno per l'approvazione definitiva della legge, a settembre 99. Sul campo, le donne militari sono appena diventate maggiorenni: i primi bandi di concorso per il reclutamento nelle Accademie uscirono in Gazzetta Ufficiale il 4...