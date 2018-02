Zingaretti: «Sanità, invertita la rotta. E sui rifiuti aspetto Raggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nicola Zingaretti, governatore uscente e candidato del centrosinistra alla presidenza del Lazio, quali sono i due risultati del suo mandato che rivendica? «È finita la fase regressiva e il Lazio è rientrato in un fase di ricostruzione. È così nella Sanità, dove con i primi 3.500 nuovi assunti possiamo affrontare il dramma delle liste di attesa, e nei trasporti, dove il Cotral è passato da peggiore azienda pubblica, ad azienda dinamica, con bilanci in attivo e nuovi mezzi. Siamo in una fase...