Stalking, la Cassazione: reato insistere anche un solo giorno

di Rita Maria Esposito

ROMA Appostamenti, pedinamenti, apprezzamenti: vietato insistere. Don Giovanni oggi dovrebbe arrendersi, così come avrebbe dovuto fare un professionista milanese, condannato in via definitiva per la corte spietata a una giovane donna di cui si era “innamorato” senza essere corrisposto. Tre giorni di tentativi e pedinamenti gli sono costati cari e sono stati sufficienti per far confermare in Cassazione la condanna già incassata in Appello di sei mesi per stalking. E gli ermellini mettono in guardia gli ostinati:...