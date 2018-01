Il funerale mesto di Spelacchio e l'accusa della Corte dei Conti: «Danno d’immagine per Roma»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La festa mesta dell’abete spelacchiato di piazza Venezia racimola pochissimi invitati. Trenta? Quaranta? Per lo più giornalisti e cameraman, oltre a qualche attivista grillino che si affaccia più per abnegazione di partito che per fervore emotivo. La verità è che la trovata della giunta di Virginia Raggi, l’idea di un funerale carnevalesco per dare l’ultimo saluto al triste “Spelacchio” non entusiasma nessuno. La parabola malinconica dell’alberone approdato a Roma dai...