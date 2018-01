Sondaggio Swg: cresce il fronte anti-migranti: Italia più a destra, crollo dei progressisti

di Enzo Risso*

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le identità politiche degli elettori italiani sono mutate in modo significativo nel corso degli ultimi 5 anni. La diciassettesima legislatura ha contribuito a un’importante metamorfosi degli orientamenti politici presenti del nostro Paese. Cinque anni fa, a due mesi dalle elezioni, gli italiani si raggruppavano in cinque macro identità politiche. L’area più consistente era composta dal “ceto moderato” (36%), in cui confluivano diverse identità: dai moderati ai conservatori, dai...