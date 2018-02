Social anonimi e cyberbullismo, quando l’insulto viaggia sull’app

di Veronica Cursi

Il rischio è quello di ricevere insulti e offese. Ma il gioco - pur di incassare commenti, diventare popolari, collezionare like - vale la candela. «Se c’è qualcosa che avresti sempre voluto dire a una ragazza ma non hai mai avuto il coraggio di farlo, ora puoi dichiararti senza metterci la faccia», spiega il popolo dei Millenials. E non importa se il più delle volte i messaggi che arrivano sono di questo tenore: «Non vali niente», «Datti al porno», «Sei così brutta...