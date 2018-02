Pirozzi indagato per una casa crollata: «Porcata ad orologeria, in quel palazzo ho salvato persone sotto le macerie»

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«L’avviso me lo hanno notificato a Passo Corese, stavo andando a Latina per un comizio, erano in imbarazzo anche loro. Ma io vado avanti, domani altra tappa, che pensano?». Sergio Pirozzi ha appena terminato una conferenza stampa-lampo (una rarità, vista la loquacità del personaggio). Nel corso della quale ha dovuto prima smentire se stesso. Ovvero una nota - «scritta dal mio avvocato senza il mio permesso» - in cui attaccava la magistratura due volte. Non solo per la tempistica anomala, ma anche per...