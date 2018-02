L’emergenza clochard spiazza l’Europa: «Piano entro il 2020»

di Alessandra Camilletti

ROMA Aveva promesso di togliere i senzatetto dalle strade. A nove mesi dalle elezioni dello scorso anno il presidente francese Emmanuel Macron ammette che quello dei clochard è un punto del programma - l’unico, sottolinea - che ancora non è riuscito ad affrontare. Il presidente parla di una cinquantina di persone, ma la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ribatte che sono molte di più. E a scanso di equivoci lancia un censimento dei senzatetto, con modulo da compilare, i cui risultati sono attesi per oggi. In Europa ci...